Rotkäppchen, Schneewittchen sowie Hänsel und Gretel beschweren sich darüber, dass sich niemand mehr für sie interessiert, denn: Alle Kinder spielen lieber am Computer. In seinem aktuellen Buch „Das Geheimnis der dunklen Macht“, entführt Gert Hausleitner Tim, den Helden seines Buches, durch dessen Computerspiel direkt in die Märchenwelt. Dort klagen die Berühmtheiten der alten Geschichten über das Desinteresse der Kinder an ihren Erlebnissen. Und haben noch andere Probleme.