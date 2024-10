Ob Lederhose, Trachtenrock, Gilet oder Dirndl: Der St. Veiter Wiesenmarkt ist für viele ohne Tracht kaum vorstellbar. Tage und Wochen vor dem Start wird oftmals schon darüber nachgedacht, was man anziehen wird, welche Frisur am besten dazu passt und was man macht, wenn es dann doch zu kalt für das geplante Outfit wird. Aber nicht nur die alteingesessenen Wiesenmarkt-Besucher bevorzugen das traditionelle Gewand, auch bei der Jugend fällt auf: Die Tracht liegt im Trend.