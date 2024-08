Nicht ganz ein Jahr stand Florian Dreyer der Jungen Wirtschaft (JW) in St. Veit als Obmann vor, Anfang August kam seine Amtszeit zu einem Ende. Abgelöst wurde er von Unternehmerin Anamaria Gassinger, die nun das Zepter in der Hand hat. „Er hat selbst viel zu tun und viel vor, daher war es ihm lieber, dass jemand anderes den Posten besetzt“, erzählt die neue Obfrau.

Gassinger möchte während ihrer Amtsperiode vor allem zwei Themenschwerpunkte setzen: Kinderbetreuung und die Belebung der Stadt St. Veit. „Das liegt mir am Herzen, auch einen Pop-up-Store-Wettbewerb soll es wieder geben.“ Geschehen soll das alles in enger Zusammenarbeit mit der hiesigen Wirtschaftskammer unter Obmann Walter Sabitzer sowie mit der Stadtgemeinde. Gassinger: „Wir müssen uns ansehen, was können wir verbessern und welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, um die Situation zu verbessern.“ Das alles werde in bald stattfindenden Sitzungen besprochen.

Anamaria Gassinger mit Vorgänger Florian Dreyer (links) und Martin Figge, Landesvorsitzender der JW © Jasmin López Quezada

Erfolgreiche Unternehmerin im Pflegebereich

Gassinger selbst führt eine 24-Stunden-Pflegeagentur, die „24 Stunden betreuende Hände GA e. U.“ mit Sitz in der St. Veiter Waagstraße. Vor rund viereinhalb Jahren zog sie mit ihrem Unternehmen von Brückl in die Herzogstadt. „Ich bin selbst diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und kümmere mich um die Organisation der 24-Stunden-Pflege. Bei mir gibt es sozusagen das Full-Service-Paket“, lächelt die Unternehmerin. Sie unterstützt ihre Klientinnen und Klienten in sämtlichen Bereichen – sei es beim Pflegegeldantrag oder bei pflegerischen Fragestellungen. „Die Angehörigen brauchen sich um nichts mehr zu kümmern, wenn sie das wollen. Ich beschäftige mich auch mit dem finanziellen Aspekt.“

Dabei betreue sie nicht nur ganz St. Veit, sondern hat auch Klientinnen und Klienten in Villach oder Wolfsberg. Ein weiterer Pluspunkt: Gassinger spricht fließend Rumänisch. „Dadurch kann ich die Sprachbarriere mit den Betreuerinnen und Betreuern leicht durchbrechen und sie anleiten.“ Ihre Periode als Obfrau der Jungen Wirtschaft läuft nun zwei Jahre lang, dann wird erneut gewählt.