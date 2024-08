Ruhig und viel Natur soll nicht immer zum Nachteil sein. So ist das aktuell im Görtschitztal. Man findet sich zum einen wieder in der aktuellen Folge von „Heimatleuchten“ des Senders „Servus TV“. Dabei „schlüpfte“ auch Ilmar Tessmann, Betreiber des „Landhotel Arche“ in Eberstein in die Folge mit hinein. Denn er hatte prominenten Besuch: „Die Folge macht einen Ausflug ins Görtschitztal und zeigt den Besuch von Anna und Hugh Grant, den wir hatten“, erzählt Ilmar Tessmann. Die schwedische Fernsehproduzentin und der britische Schauspieler kamen zur Eröffnung des Monuments „Anna Eberstein“.