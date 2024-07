Der Ehrenobmann des Sängergaus St. Veit-Feldkirchen, Manfred Ramprecht, ist im 92. Lebensjahr verstorben. Ramprecht war bei den Kärntner Chören kein Unbekannter. 1952 gab er seine ersten Gesangstöne beim MGV Eberstein von sich. Er war 1978 ein Gründungsmitglied des Singkreises ars musica und war danach auch noch Ehrenobmann des Vereins. „Mit 80 ist er aus dem aktiven Chorleben ausgeschieden. Er war aber immer sehr interessiert und bei den Konzerten anwesend“, erklärt der Schriftführer des Sängergaues St. Veit-Feldkirchen, Gabriel Kogler.

Auch beim Sängergau St. Veit-Feldkirchen war Ramprecht sehr aktiv. Von 1997 bis 2009 war er Obmann des Sängergaus und 2009 wurde er zum Ehrenobmann ernannt. Ebenso war Ramprecht von 1997 Bundesobmann-Stellvertreter des Kärntner Sängerbundes.

„1992 wurde die Idee des Gauobmannes und des Gauchorleiters, Willi Leser, Chorschulungstage durchzuführen, verwirklicht. 1995 wurde diese Ausbildungsmöglichkeit um einen Spezialkurs für angehende Chorleiterinnen und -leiter erweitert“, erzählt Kogler. „Und im Jahr 2000 war er für die Organisation und Durchführung des 24. Kärntner Bundessängerfestes in St. Veit, anlässlich des Jubiläums ‚75 Jahre Sängergau St. Veit-Feldkirchen‘, verantwortlich. Auch die Dokumentation und Chronik für die Festschrift zum Jubiläum ist ein gutes Beispiel für Ramprechts hervorragende Organisation und wie fundiert und genau er arbeitete“, betont Kogler.

Die Konzertreihe „Das besondere Konzert“ wurde dem Sängergau St. Veit-Feldkirchen durch Manfred Ramprecht in die Wiege gelegt. „Auch der Kärntner Chorwettbewerb in Feldkirchen, zahlreiche Gausingen, verschiedene gemeinsame Auftritte von Chören sind dem Ehrenobmann zu verdanken. Ihm war die Förderung der Jugend und des Sängernachwuchses stets ein Herzensanliegen, für das er sich bis zum Schluss einsetzte“, betont Kogler.

Die Möglichkeit, sich von Ramprecht zu verabschieden, gibt es am Donnerstag, 25. Juli, um 11 Uhr in der Aufbahrungshalle in Althofen. Die heilige Seelenmesse wird anschließend in der Stadtpfarrkirche Althofen gefeiert.