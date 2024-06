Für ein Gastronomielokal mitten in der Friesacher Innenstadt wird eine neue Mieterin oder ein neuer Mieter gesucht. Es handelt sich dabei um die ehemalige „Friends“-Bar, die in den vergangenen Jahren mit Cocktails, Burgern und Themenabenden für Animation und Unterhaltung in der mittelalterlichen Stadt sorgte.

Seit 2022 steht das Lokal jedoch leer. Rolf Bosch, der die Bar bis zuletzt während der Sommermonate betrieben hatte, kehrte nach Niederösterreich zurück. „Ich habe den Betrieb eingestellt, da ich mich einerseits beruflich umorientiert habe und andererseits wieder zurück in meine Heimat wollte“, erzählt Bosch ein wenig wehmütig: „Die Zeit in Friesach war wunderschön und der Ort sowie die Bewohner sind mir ans Herz gewachsen.“

Nun soll die Bar reanimiert werden. Die Wohneigentumsgesellschaft AURA, welche das Gebäude besitzt, sucht nach einer neuen Betreiberin oder einem neuen Betreiber für einen Saisonbetrieb von April bis September. Die Miete inklusive Betriebskosten bewegen sich bei rund 2.500 Euro monatlich. „Als Saisonbetrieb ist es gewinnbringend zu führen. Das Lokal ist schön hergerichtet, hat genügend Sitzplätze und ist bei den Leuten in positiver Erinnerung“, heißt es von der AURA.

Unter dem ehemaligen Barmixer Fehmi Gül habe die Bar einen guten Ruf als Cocktailbar aufgebaut. „Wir möchten jemanden, der von der Qualität her mithalten kann und das nötige Engagement mitbringt. Ansonsten lassen wir es lieber geschlossen.“

Rolf Bosch und Barkeeper Christopher Duchek im Friends in Friesach © Gebeneter

Belebung der Stadt

Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ) hofft, dass man einen geeigneten Barbetreiber findet: „Für die Belebung der Stadt ist die Bar sehr wichtig. Sie war ein Treffpunkt für Junge und Junggebliebene und brachte Bewegung in die Stadt. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn das ‚Friends‘ wieder in Betrieb gehen würde.“

240 Quadratmeter beträgt die Fläche im Innenbereich, außen stehen zudem ein Wintergarten und eine Terrasse zur Verfügung. Insgesamt bringt man im Lokal mehr als hundert Gäste unter.