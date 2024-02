Für die Projekte Hochwasserschutz Görtschitz sowie die Sanierung der Eishalle in Eberstein stellt Landesrat und Gemeindereferent Daniel Fellner für das heurige Jahr 75.000 Euro an Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens zur Verfügung. Mit 225.000 Euro werden die Schutzverbauungen subventioniert, 50.000 Euro fließen in die energetische Sanierung der Eishalle.

Immer wieder kämpft man auch in Eberstein gegen Hochwasser der Görtschitz an © Kk/privat

Die geplanten Maßnahmen seien für die Gemeinde „von größter Bedeutung“, die Förderungen darum „sinnvoll aber auch unbedingt notwendig“, betont der Gemeinde- und Katastrophenschutzreferent. „Das Hochwasserschutzprojekt Görtschitz solle die „Sicherheit der Bevölkerung sowie deren Hab und Gut gewährleisten und auch die lokale Infrastruktur vor Schäden zu schützen“. Darum sei es wichtig, diese Maßnahmen auch zeitnah zu realisieren, so Fellner. Er ergänzt: „Kontinuierliche Investitionen in diesem Bereich sind unerlässlich.“

Auch die Sanierung und Erweiterung der Eishalle wäre für die Gemeinde von nachhaltigem Mehrwert: „Damit wird es möglich eine energieeffiziente, multifunktionale und interkommunale Sportstätte zu realisieren, was in jeder Hinsicht zu befürworten ist.“ Die Investitionen würden wesentlich zu einer positiven Entwicklung der Gemeinde beitragen, so Fellner.