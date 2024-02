Da staunte man im Reformgeschäft Leikam nicht schlecht. 2021 feierte der Betrieb sein 30-jähriges Bestehen und anlässlich des Jubiläums gingen Einladungen an alle registrierten Kundinnen und Kunden per Brief weg. Eine auch in die Kirchgasse, quasi einmal ums Eck, 350 Meter vom Geschäft entfernt. „Jetzt haben wir den Brief wieder zurückbekommen“, zeigte sich Leikam-Chefin Claudia Wiesenreiter amüsiert. Gekennzeichnet war er mit dem Vermerk „unknown“ – Ursache für die Unzustellbarkeit unbekannt.