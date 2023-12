Bereits früh am Morgen herrscht in der Handelsstraße 19 in St. Veit reger Betrieb. Hunderte von Paketen füllen die Halle. Sie werden organisiert, deklariert, sortiert, adressiert. Ein Laie würde sich zwischen den Haufen an Kartons und Kuverts kaum auskennen, für die Mitarbeitenden der Post ist es Routine. Alles hat sein System, vor allem vor Weihnachten wird zügig gearbeitet. „Denn wenn ein Päckchen liegen bleibt, kommst du nicht mehr nach.“ Das weiß Manuel Grantner aus Erfahrung. Der 33-Jährige leitet die Basis in St. Veit und war selbst jahrelang als Postzusteller unterwegs.

Dass der Stress vor Weihnachten viel höher ist, liegt auf der Hand. „Im Durchschnitt stellen wir 860 Pakete pro Tag zu. In der Vorweihnachtszeit ist es die doppelte Menge, wir haben gestern 1634 Pakete verteilt.“

Die fleißigen Weihnachtselfen in St. Veit greifen dem Christkind ordentlich unter die Arme. Die meisten der 43 Mitarbeitenden sind mit dem Auto unterwegs, manche auch mit dem Moped oder mit dem Rad. Aber bevor die Zustellerinnen und Zusteller ausrücken, wird erst einmal sortiert.

Akribische Organisation

Die Päckchen kommen vom Verteilerzentrum Villach in die Herzogstadt und treffen gegen 5.45 Uhr ein. Sie landen dann auf einem Rollband, werden eingescannt und automatisch nach Zustellbezirk geordnet. Über den großen Schiebewagen neben dem Rollband stehen die Postleitzahlen der Bezirke, zum Beispiel 9311 für Kraig.

Ernst Altrichter liefert dort aus. Er sortiert seine Briefe nach Adressen und Dringlichkeit in der Reihenfolge seiner Fahrtroute, während sich sein Schiebewagen mit Paketen füllt. Gegen 8 Uhr lädt er die Briefe und Pakete in seinen Postwagen ein und fährt los. Alleine hatte der Zusteller am 19. Dezember nicht weniger als 133 Pakete auszuliefern – bisher der heurige Rekord. „Das passt nicht alles auf einmal hinein, da musste er sogar zweimal fahren“, erzählt Grantner.

Ernst Altrichter sortiert seine Briefpost und lädt sie später in der richtigen Reihenfolge ein © Wilfried Gebeneter

Post im Weihnachtsstress

Trotz der vielen Arbeiten im Dezember ist die Stimmung im Team gut: „Wir wissen alle, worum es geht. Jeder will sein Paket rechtzeitig erhalten und deswegen ist der Zusammenhalt vor Weihnachten groß“, sagt der Basisleiter: „Es ist in dieser Zeit ein knallharter Job. Genauigkeit und Flexibilität sind gefragt.“

Dafür steigt aber auch die Wertschätzung der Bevölkerung im Advent. Immer wieder erhalten die Zustellerinnen und Zusteller Geschenke oder ein wenig Trinkgeld.

Neben der Postbasis in St. Veit gibt es im Bezirk noch eine zweite Basis, nämlich in Treibach. Die St. Veiter Post fährt deshalb nur von Maria Saal bis Eberstein, 27 Touren insgesamt. Zugestellt wird auch in den abgelegensten Gegenden: „Wir fahren überall hin, dazu sind wir aufgrund der Universaldienstverordnung gesetzlich verpflichtet“, erklärt Gerhard Egger. Er ist seit einigen Monaten Regionalleiter des Gebietes „Kärnten-Ost“ und führte davor die Basis der Post in Klagenfurt.

Mehr Pakete, weniger Briefe

Seit seiner Jugend ist Egger bereits bei der Post, der heute 55-jährige Feldkirchner hat in seiner Laufbahn viele Veränderungen wahrgenommen: „Man merkt den Umschwung durch das digitale Zeitalter. Seit 2013 hat sich die Paketanzahl verdreifacht. Briefe sind hingegen viel weniger geworden, denn die Menschen sind auf elektronische Kommunikationsweisen umgestiegen.“

Manuel Grantner und Gerhard Egger haben den Überblick © Wilfried Gebeneter

Der Regionalleiter hat kärntenweite Zahlen, die beeindruckend sind: „Rund 10 Millionen Pakete werden im Jahr zugestellt, im Dezember natürlich am meisten. Der Tagesrekord für Kärnten lag in diesem Monat bei 1,4 Millionen Paketen an nur einem Tag.“ Die stärksten Tage sind meistens Mittwoch, am wenigsten Pakete werden hingegen am Montag ausgeliefert.

„Viele Mitarbeiter machen eine Sechstagewoche in der Vorweihnachtszeit. Und Urlaub hat selten jemand“, erzählt Manuel Grantner. Und nach Weihnachten heißt es dann Durchschnaufen? Regionalleiter Egger schüttelt den Kopf: „Nein, denn im Jänner werden viele Pakete wieder zurückgeschickt und umgetauscht.“ Erst danach können sich die Weihnachtselfen der österreichischen Post eine wohlverdiente Pause gönnen.