Im Jahr 2023 verzeichnete das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum St. Veit in Kärnten insgesamt rund 12.500 Kursteilnehmende. Damit konnte das Vorjahresergebnis übertroffen werden. „Ganz besonders wichtig ist uns, dass die ÖAMTC Fahrtechnik auch im Vorjahr wieder die mit Abstand beliebteste Anlaufstelle für Führerscheinneulinge in der Mehrphasenausbildung in Österreich war – man vertraut auf unseren hohen ÖAMTC-Qualitätsstandard. In St. Veit konnten wir im Vorjahr beispielsweise rund neun Prozent mehr Teilnehmende bei den Mehrphasentrainings für Motorradfahrende begrüßen“, freut sich Zentrumsleiter Valentin Steinwender.

Fahrtraining für Lkws und Busse

Zu den gefragtesten Trainings in St. Veit zählten im Vorjahr Nutzfahrzeugtrainings für die verpflichtende Berufsfahrer-Weiterbildung mit Lkw oder Bus (C/D95) – auch Trainings für den sicheren Umgang mit Traktoren gehörten dazu. „2024 endet für viele Führerschein-Inhabende der Zyklus der gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildung für Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer. Wir empfehlen deshalb eine baldige Anmeldung“, informiert Steinwender.

© HOUDEK PHOTOGRAPIE

Auch zahlreiche Blaulichtorganisationen ließen ihre Mitarbeitenden in St. Veit aus- und weiterbilden. Die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, sei das Kernziel des ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrums: „Moderne Technik macht die Fahrzeuge immer sicherer, aber sie hat physikalische Grenzen, die man kennen, erfahren und trainieren muss, um sie im Fall des Falles, ohne nachzudenken, abrufen zu können“, erklärt Steinwender.

Beste Autofahrerin und Motorrad-Test

Das etablierte Fahrsicherheitsevent „Österreichs sicherster Motorradfahrer“ fand im Vorjahr wieder statt. „Dabei stehen Fahrzeugbeherrschung und Geschicklichkeit im Vordergrund. Der Bewerb ist ein Anreiz, am Training teilzunehmen und sich so besser auf die Saison vorzubereiten“, sagt der Fahrtechnik-Profi. Ein weiteres Highlight im Zentrum war 2023 die Suche nach Österreichs bester Autofahrerin beim „She‘s Mercedes Lady Day“.

Der Motorrad-Testtag, bei welchem Teilnehmende viele Motorräder unterschiedlicher Hersteller direkt vergleichen und ausprobieren können, findet heuer erneut statt. Das Interesse der in Kooperation mit der Arge2Rad durchgeführten Veranstaltung sei sehr groß gewesen.