Er war Landwirt, Diplompädagoge, Coach, Nachhaltigkeitsberater und hat in seinen Tätigkeiten als Funktionär die Entwicklung der Raiffeisenbank Mittelkärnten maßgeblich mitgeprägt und mitgestaltet. Nun ist der Straßburger Wolfgang Monai am Freitag, dem 12. Jänner, im 51. Lebensjahr friedlich eingeschlafen.

Monai war langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates, zusätzlich war er mehrere Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Gurktal und als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Mittelkärnten tätig. Für seinen großen Einsatz und seine fachlichen Kompetenzen wurde ihm darüber hinaus das „Silberne Ehrenzeichen“ der Raiffeisenorganisation verliehen. „Mit Wolfgang Monai verlieren wir vor allem einen wertvollen Menschen und Wegbegleiter, der uns allen in wertschätzender Erinnerung bleiben wird“, schreibt die Raiffeisenbank Mittelkärnten in Gedenken an Monai auf ihrer Facebook-Seite.

Monai wird am Mittwoch, dem 17. Jänner, um 11 Uhr vor dem Karner in Lieding verabschiedet. Ein gemeinsames Gebet für den Verstorbenen findet am Dienstag, dem 16. Jänner, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Lieding statt.