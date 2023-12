Am 5. Dezember fand der internationale Weltbodentag statt. Dieser setzt ein Zeichen für den Bodenschutz und hebt die Bedeutung der natürlichen Ressource, die der Boden darstellt, hervor. Eine Interessensgemeinschaft in St. Veit hat sich des Themas angenommen und möchte auf Probleme, die es in der Stadt und der Region gibt, aufmerksam machen.