Hans Schöffmann prägte als Geschäftsmann die Stadt St. Veit mit, das Familienunternehmen war im Bereich Mode und Tracht über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Nun verstarb Hans Schöffmann am 24. November im 95. Lebensjahr nach langer, erfüllter Lebensreise, so der Text der Parte für den Unternehmer.

Sein Lebenswerk begann Hans Schöffmann im Alter von 23 Jahren aufzubauen, da wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit als Kaufmann in St. Veit. Davor absolvierte er die Handelsakademie in Klagenfurt mit der Matura und arbeitete mehrere Jahre als Handelsvertreter. In dieser Anfangszeit lernte der junge Kaufmann auch seine große Liebe kennen, seine Gattin Maria, geborene Stromberger. Das Paar baute ein Adeg-Lebensmittelgeschäft und ein Modegeschäft am Unteren Platz in St. Veit auf, zwei Söhne entstammen der Ehe. Später wurde das Modegeschäft um ein Trachtengeschäft erweitert, und mit ihm auch der Bekanntheitsgrad der Marke Schöffmann.

Sohn Klaus Schöffmann sagt über seinen Vater: „Er war ein Leben lang Vorbild, er war sehr geradlinig, sehr zielstrebig. Auch wie er mit seinen Mitarbeitern geredet hat, es war immer wertschätzend.“ Sein Vater sei jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet. In der Geschäftswelt habe man das ebenso geschätzt wie seine Begeisterungsfähigkeit.

Hans Schöffmann war auch passionierter Jäger, einen Lebenstraum erfüllte er sich mit dem Erwerb zweier Forstbetriebe in der Region und einer Eigenjagd. Die Jagd sei Hans Schöffmanns Lebenselixier gewesen, heißt es seitens der Familie. Und: „Für die Familie war er Mittelpunkt und Vorbild zugleich.“ Seiner Frau habe Hans Schöffmann viel Liebe geschenkt und seinen Söhnen und Enkelkindern einen erfolgreichen und glücklichen Lebensweg aufgezeigt. Besonders war die Liebe zu Gattin Maria. Sie verstarb vor drei Jahren, schmerzlich vermisst von ihrem Mann. Nun dürfe der Vater ihr folgen, schreibt die Familie in einem persönlichen Nachruf.

Hans Schöffmann wird am Freitag, dem 1. Dezember, um 12 Uhr in der Zeremonienhalle in St. Veit aufgebahrt. Gebetet wird um 18 Uhr. Am Samstag, 2. Dezember, findet um 14 Uhr die feierliche Verabschiedung statt.