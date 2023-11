„Namla, woll woll!“ lautet der traditionelle Ruf der St. Veiter Faschingsgilde, der von den mittelalterlichen Hofnarren entlehnt ist (siehe unten). Ganz so alt ist die Gilde nicht, aber immerhin sorgen sie seit 60 Jahren für Parodien, Pointen und auch die eine oder andere Panne. Mit dem Faschingswecken am vergangenen Samstag startete die Männergilde in die Jubiläumssaison.