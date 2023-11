Der Allgemeinmediziner Wilhelm Jerusalem ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Jerusalem kam am 1. April 1981 nach Guttaring, wo er am Kulmerweg seine erste Ordination eröffnete. „Die Gemeinde half Doktor Jerusalem damals beim Innenausbau der Ordination. Aber er war immer bestrebt, eine eigene Ordination zu bauen, so war es dann auch 1987, als er sein Eigenheim baute und eine wunderschöne Ordination aufmachte“, erklärt der Bürgermeister von Guttaring, Günter Kernle (Gemeinsam für Guttaring – GfG). Nach 40 Jahren trat Jerusalem im April 2021 seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Nach seinem Studium war der Mediziner weltweit bei verschiedenen Hilfsorganisationen und für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. „Deshalb war er auch einige Male in Afrika“, sagt Kernle. „Was besonders in Erinnerung bleiben wird, Doktor Jerusalem war stets für alle Bürger Tag und Nacht da, so kannten wir ihn und so wollen wir ihn auch in Erinnerung behalten“, betont der Bürgermeister. Jerusalem war auch als Feuerwehrarzt bei der Freiwilligen Feuerwehr Guttaring tätig. „Nach seiner Pensionierung hat er diese Tätigkeit aber aufgegeben.“

Die Möglichkeit einer persönlichen Verabschiedung gibt es am Donnerstag, 16. November, von 9 bis 19 Uhr in der Aufbahrungshalle Guttaring, um 19 Uhr gibt es ein gemeinsames Gebet in der Pfarrkirche. Die Trauerfeier beginnt am Freitag, 17. November, um 11 Uhr mit der heiligen Seelenmesse in der Pfarrkirche, anschließend wird der Verstorbene am Ortsfriedhof zur letzten Ruhe gebettet.