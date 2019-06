Facebook

Weltweite Vernetzung in Echtzeit. Die 5G-Technologie macht es möglich. Bis es den Alltag erreicht, dauert es noch © metamorworks - stock.adobe.com

Schneller als das menschliche Auge schauen kann, werden Daten bereits heute übertragen. In Zukunft soll dies noch schneller, besser und effektiver funktionieren. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll den Grundstein für viele zukünftige Innovationen legen.



Besonders ist wohl, dass es in dieser Branche keine Limits zu geben scheint. Alle paar Jahre erscheinen Werbungen für ein neues verbessertes Netz. Die Verbreitung des Mobilfunknetzes begann Mitte der 1990er Jahre unter dem Namen GSM oder auch 2G, für zweite Generation. Über die Jahre wurde diese Technik immer wieder weiterentwickelt und nun stehen wir nicht mehr allzu weit entfernt, von der Umsetzung des 5G-Netzes.



Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Generationen ist die Verwendung unterschiedlicher Frequenzbänder zur Übertragung von Informationen über Radiowellen. Hierbei ist zu beachten, dass die Verwendung einer hohen Frequenz eine große Datenrate bietet, was essenziell ist, um einen schnellen Internetzugang genießen zu können. Jedoch ist dadurch die mögliche Übertragungsstrecke kürzer als bei niedrigen Frequenzen, da sich die Wellenlänge mit zunehmender Frequenz verkleinert.

Kommentar Gesundheits-Auswirkung: Studienlage noch unklar Da die Reichweite von 5G wesentlich geringer ist als die der Vorgänger, müssen mehr Sender eingebaut werden, welche zu viel mehr abgegebener Strahlung führen. Der Vorteil von 5G gegenüber seinen Vorgängern ist eindeutig seine Schnelligkeit in Datenübertragungen, jedoch ist man sich bei den Auswirkungen auf den menschlichen Körper umso unsicherer. Eine niederländische Studie zeigt, dass sich nur bei Menschen, die empfindlich gegenüber elektromagnetischer Strahlung sind, die Häufigkeit an Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafmangel oder Hautirritationen erhöht hat. Restliche Teilnehmer dieser Studie weisen keinerlei Änderungen auf. Die Wiener Ärztekammer bleibt dennoch kritisch und warnt weiterhin vor übermäßigem Handygebrauch.

Besonders im Bereich der Genitalien und des Kopfs sollten Handys vermieden werden, da Mikrowellenstrahlung eine unklare Auswirkung auf den menschlichen Körper hat. Unzählige Studien warnen vor den schädlichen Auswirkungen, die 5G mit sich bringt, andere wiederum behaupten, dass diese gar nicht vorhanden seien. Sicher ist jedoch, je schlechter der Empfang, desto stärker strahlt ein Handy. Somit könnte der sowieso notwendige Ausbau der Netze bewirken, dass die Strahlenbelastung insgesamt sogar sinkt. Aufgrund von Beamforming, welches Signale direkt dorthin sendet, wo sie gerade benötigt werden, sind aktivere Nutzer der höchsten Strahlenbelastung ausgesetzt, während andere weniger betroffen sind. Wie groß das Risiko jedoch wirklich ist, kann nur durch Langzeitstudien gezeigt werden und solange diese noch nicht vorhanden sind, raten Experten zur Vorsicht.

Corinna Hartl, Dumitru Ipati, Victoria Jellinek

Dadurch befürchten viele einen Zuwachs an Antennen in den Städten und daraus resultierend eine Dauerbestrahlung mit Funkwellen. Dies stimmt jedoch nur bedingt, Christoph Uran von der FH Kärnten, tätig im Bereich Netzwerk- und Kommunikationstechnik erklärt: „Wenn man das Klagenfurter Netz von heute auf morgen ausschließlich auf 5G-Technologie umbauen würde, dann würde man sogar weniger Antennen benötigen, als momentan verwendet werden.“ Den tatsächlichen Grund für die Verwendung von mehr Funkmasten erläutert Helmut Wöllik, der ebenfalls im Bereich Netzwerk- und Kommunikationstechnik tätig ist, mit der Aussage: „Man wird immer mehr Antennen verwenden, um die Kapazität des Netzes zu erhöhen, auch bei älteren Technologien.“Konkret bedeutet dies, dass diedadurch besser aufgeteilt wird und es zu keinem „Datenstau“ kommt. Man kann sich diese Situation ungefähr so wie unser Straßennetz vorstellen. Würde es nur eine einzige Straße geben, um beispielsweise eine Großstadt zu erreichen, würde sich der Verkehr auf dieser Straße ständig stauen. Diese Situation kann umgangen werden, indem mehrere Straßen gebaut werden, die zum selben Ziel führen.Ähnlich kann man sich die neue 5G-Technologie vorstellen. Dasdieser Technologie im Vergleich zu 4G ist es nicht, die Straßen breiter zu machen, sondern den verfügbaren Platz effizienter zu nutzen. Uran beschreibt: „Es gibt eine Straße und auf diese wird darüber eine weitere gebaut, dies wird immer wieder wiederholt und es wird ermöglicht, Autos in mehreren Etagen fahren zu lassen. Dadurch können mehr Autos gleichzeitig fahren, ohne dabei mehr Landschaftsfläche zu verbrauchen.“ Wöllik zeigt auf, dass es aufgrund dieser Effizienz neue Anwendungsfälle geben wird. Ein Beispiel dafür sind Internet of Things-Anwendungen, bei denen Sensoren direkt eine Internetverbindung über Funk aufbauen sollen, ohne ein Zwischenmedium zu verwenden. 5G ist also ein Begriff, der uns in den nächsten Jahren sehr oft begegnen wird.