Die Privatstiftung Lienzer Sparkasse fördert seit jeher die Entwicklung der besonderen Fähigkeiten und Talente der Menschen unserer Region. Ein besonderer Fokus liegt dabei in der aktiven Unterstützung der Jugend. In diesem Jahr konnte mit der Stadtbücherei Lienz ein Partner gefördert werden, der beides und noch viel mehr verbindet. "Das MINT-Festival ist ein nachhaltiges Projekt, das sich nahtlos in die seit mehreren Jahren laufende Initiative 'Zukunft stiften für Osttirols Jugend' unserer Privatstiftung einfügt. Es spricht nicht nur eine Bevölkerungsgruppe an, sondern überwindet Grenzen und bricht mit gewohnten Stereotypen", sagt Robert Weichselbraun, Vorstandsvorsitzender der Privatstiftung Lienzer Sparkasse, bei der Übergabe der Förderzusage an Büchereileiterin Anja Kofler.