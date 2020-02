Winterurlaub Strache war in St. Jakob nicht willkommen

Seit 2000 verbringt Heinz Christian Strache seine Winterferien in St. Jakob. "Sein" Hotel hat ihn aber diesmal nicht aufgenommen. Jetzt logiert er in St. Veit.

Nicht in seinem Stammhotel aber auf den Skipisten in St. Jakob ist Strache zu finden © Kasupovic

Wenn die Wiener für die Semesterferien ihre Sachen packen und in Skiferien fahren, macht sich auch Heinz Christian Strache auf den Weg in den Urlaub. Schon seit dem Jahr 2000 kommt er in der Wien-Woche im Februar in das Defereggental. In St. Jakob war er stets willkommen, egal ob als Chef der FPÖ oder als Vizekanzler. Mit dem Ort verband ihn auch eine tiefe Freundschaft - jene mit dem FPÖ-Politiker Gerald Hauser.