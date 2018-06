Antoniuskirche in Heinfels wurde aufwendig restauriert. Die Anordnung im Innenraum ist osttirolweit einzigartig. Am Sonntag kommt Bischof Hermann Glettler zur Weihe.

Die Bänke der revitalisierten Antoniuskirche sind kreisförmig angeordnet, der Altar ist in der Mitte – eine Neuheit in Osttirol © Egger

Das Antoniuskirchl prägt mit der Punbrugge und der Burg das einzigartige Ortsbild in Heinfels. Doch das beliebte Kirchl an der Bundesstraße hat in den vergangenen Jahren an Glanz verloren. Es wurde zur Baustelle in der Pfarrgemeinde. Denn der Pfarrkirchenrat hat die vergangenen zwei Jahre genutzt, um dem Gotteshaus neuen Glanz zu verleihen.

