"Es ist alles fetzenhin", so fällt der nüchterne Befund von Franziskaner-Provinzial Fritz Wenigwieser zum Zustand der Angerburg aus. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Lienzer Innenstadt, es gehört dem Orden, diente über Jahre als Flüchtlingsheim. Bis die "Tiroler Soziale Dienste GmbH" (TSD), eine 100-Prozent-Tochter des Landes Tirol, den Vertrag gekündigt hat. Die Asylwerber sind mittlerweile im Sporthotel untergebracht. Laut Wenigwieser habe man die Räumlichkeiten in einem „katastrophalen“ Zustand übernommen. Eine neuerliche Zusammenarbeit mit der Tiroler Flüchtlingsgesellschaft komme deshalb nicht infrage.