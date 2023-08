In Leisach wars das heuer mit dem Klassiker im Freibad, den Pommes Frites. Die Kantine hat in den letzten Tagen vor Saisonende geschlossen. Wie der "Osttiroler Bote" berichtet hat, hat die Gemeinde den Pächter, Josef Bachmann aus Heinfels, gekündigt. Die Kleine Zeitung hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Offenbar gab es Probleme bei der Badeaufsicht. Aber was steckt wirklich hinter dem Eklat im Waldschwimmbad?