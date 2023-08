Dass Susanne Mair zu den härtesten Ausdauersportlerinnen unter der Osttiroler Sonne gehört, dürfte den meisten bekannt sein. Den Ritterschlag zur Extremsportlerin erhält sie am Samstag, 9. September. Dann wird sie die erste ihres Teams, "Osttirol - dein Bergtirol", sein, die das Extremstaffelrennen in Angriff nehmen wird. Die Bergläuferin wird den Weg hinauf auf das Kuhbodentörl in den Lienzer Dolomiten in Angriff nehmen. Einen kleinen Teil der Strecke, den kultigen Goggsteig, hat sie im Zuge einer Trainingsrunde mit uns in Angriff genommen. Eigentlich hätte Susanne Mair heute trainingsfrei - doch für uns macht sie eine Ausnahme.