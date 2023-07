Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wurden am Freitag die 160 Meter lange Moosergraben- und die 185 Meter lange Mellitzgrabengalerie an der L 25 Defereggentalstraße im Gemeindegebiet von St. Veit in Defereggen im Rahmen eines Festaktes offiziell für den Verkehr freigegeben. Mit einem Empfang eröffneten Landeshauptman Anton Mattle (LH) sowie Vitus Monitzer, Bürgermeister der Gemeinde St. Veit, den Neubau. Das Bauvorhaben ist das größte Bauprojekt des Landes im Bezirk Lienz der vergangenen zweieinhalb Jahre. Teil des Projektes ist auch ein neuer Radweg, der parallel zu den Lawinenschutzbauten errichtet wurde.