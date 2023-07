Die Funktionsperiode des Aufsichtsrates des Tourismusverbandes Osttirol neigt sich dem Ende zu. Das heißt: Bei der nächsten Vollversammlung wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Das Wahlprozedere sieht auch vor, dass vorab die drei Stimmgruppenlisten in der Tourismuszentrale in der Tourismuszentral in der Lienzer Mühlgasse aufliegen. Mitglieder oder vermeintlich nicht berücksichtigte Mitglieder können während der Auflage, sie läuft noch bis einschließlich Montag, 17. Juli, auch Berichtigungsanträge einbringen.