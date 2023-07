The Prohibition Stompers

Mittwoch, 12. Juli, Innenhof Schloss Bruck, 20 Uhr.



Den Geist längst vergangener Tage bringen die Musiker von "The Prohibition Stompers" in den Innenhof von Schloss Bruck. Die spannende Formation besteht aus sieben Liebhabern des frühen Jazz. Ihre Art der Musik bringt das Publikum zurück in die Ära der goldenen 1920-er Jahre. Auf der Bühne zu erleben sind: Marko Šolman (Trompete), Karel Eriksson (Posaune), Nicolò Loro Ravenni (Klarinette, Alt Sax, Soprano Sax), Nobuo Watanabe (Piano), Simon Reithofer (Banjo), Tobias Steinrück (Bass) und Christopher Zangl (Schlagzeug).

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg.

Bei prognostiziertem Schlechtwetter findet das Konzert im Saal des Gymnasiums, statt. Die Entscheidung wird am Veranstaltungstag ganztägig über Tonband Tel. (04852) 600 306 und auf www.stadtkultur.at bekanntgegeben.

Circus Frankello

Montag, 10. Juli bis 16. Juli, Ebnerfeld bei Tennishalle/Lienz.



Der Circus Frankello reist von Ort zu Ort und zeigt seine neue Show mit Spannung, Spaß und guter Laune für Kinder und Erwachsene.

Clowns haben bereits nach einigen Minuten die Lacher auf ihrer Seite. Die Besucher können Akrobaten bei ihren Kunststücken bestaunen und sich an frei laufenden Tieren in der Manege erfreuen. Abwechslung die nur ein Zirkus bieten kann – alles Live, und zum Anfassen.

Vorstellungen:

Montag, 10.7., 17 Uhr

Dienstag, 11.7., keine Vorstellung

Mittwoch, 12.7., 17 Uhr

Donnerstag, 13.7., 17 Uhr

Freitag, 14.7., 17 Uhr

Samstag,15.7., 15 und 19 Uhr

Sonntag, 16.7., 11 und 15 Uhr

Der Circus Frankello schlägt in Lienz sein Zelt auf © KK/Circus Frankello

Suntowner in Concert

Dienstag, 11. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Beim zweiten Dienstagskonzert am Hauptplatz werden die vier Musiker von "Fourtunez" und die Sängerin "Souph" auf der Bühne stehen.

Platzkonzerte

Mittwoch, 12. Juli, Lienzer Hauptplatz, 19 Uhr, Militärmusik Kärnten.

Samstag, 15. Juli, Lienzer Hauptplatz, 18 Uhr, Eisenbahner Stadtkapelle Lienz.

Samstag, 15. Juli, Gemeindezentrum Oberlienz, 19 Uhr, Dämmerschoppen mit der MK Oberlienz.

Samstag, 15. Juli, Feuerwehrzentrum Thal/Assling, 19 Uhr, Abendkonzert der MK Assling.

Sonntag, 16. Juli, Bannberg/Assling, 11 Uhr, Frühschoppen mit der MK Bannberg.



Für gute Unterhaltung sorgen die Musikkapellen © (c) imago stock&people (imago stock&people)

Osttirol de luxe

Donnerstag, 13. Juli, Hauptplatz, 12 bis 21 Uhr.



Kulinarische Sommerfrische wird ab Donnerstag am Lienzer Hauptplatz geboten. Osttirols Spitzenköche und namhafte Gastköche aus Österreich präsentieren ihre sommerlichen Kreationen. Sie servieren fünf Wochen lang aus den Genusspavillons ausgezeichnete Gerichte aus regionalen Produkten und verbinden damit Regionalität mit raffinierten kulinarischen Kompositionen.

Öffnungszeiten:

13. Juli bis 19. August, 12 bis 21 Uhr

Ruhetag: Sonntag sowie am 15. August

Reservierung und Info unter: osttiroldeluxe@gmail.com

Ostiroler Spitzenköche verwöhnen die Gäste mit Gourmet Essen © KK/Stadt Lienz

Feuer am Asphalt

Über die Landesgrenzen hinaus berühmt ist das traditionelle Sportwagentreffen "Feuer am Asphalt" organisiert von Hans Kellner. Das mehrtägige Event sorgt für Fahrspaß und unvergessliche Erlebnisse.

Programmablauf:

Donnerstag, 13. Juli, Lienzer Tenne/Gaimberg,19 Uhr.

Begrüßung und Prosecco-Empfang mit bester Unterhaltung von "Der Osttiroler".

Freitag, 14. Juli, Lienzer Tenne/Gaimberg, 9 Uhr.

Rundfahrt über das Drautal ins Maltatal. Ab 19 Uhr Bustransfer vom Holunderhof zur Hochsteinhütte.

Samstag, 15. Juli, Lienzer Hauptplatz, 12 bis 14 Uhr.

Autopräsentation am Hauptplatz. Um 15 Uhr geht es über den Iselsberg nach Heiligenblut und retour. Im Anschluss der Auto Prämierung findet die PS Party mit Mike statt.

Genaue Info unter https://www.feueramasphalt.com

Moonlightshopping

Donnerstag, 13. Juli, Lienzer Innenstadt, ab 18 Uhr.

Einkaufstimmung wie im Urlaub wird am Donnerstag in den Geschäftsstraßen und Gassen der Lienzer Innenstadt geboten. Abendliche Shoppingatmosphäre, kulinarische Genüsse und der einzigartige Flair in der großen Flaniermeile ist eine Besuch in der Altstadt wert.

Gewitterschwestern

Freitag, 14. Juli, Burg Heinfels, 20 Uhr.



Seit 20 Jahren verbringt der Kölner Autor Christian Schnalke seinen Sommerurlaub in Osttirol. Auf Burg Heinfels präsentiert er seinen neuesten Roman, der von zwei hoffnungslos zerstrittenen Schwestern handelt. Die eine hat die Tochter der anderen adoptiert. Als das herauskommt, steht die Tochter vor einem Dilemma. Eine Geschichte, die auch der Frage auf den Grund geht, wie es sein kann, dass man sich unendlich gut kennt - und eines Tages nicht mehr versteht.

Freier Eintritt.

New O´Lienz Jazz Brunch

Samstag, 15. Juli, Johannesplatz Lienz, 10 Uhr.

Die BigBand Jazzwecan lädt am Samstag zum traditionellen Jazzbrunch auf den Johannesplatz. Das Konzert findet nur bei schönem Wetter statt.

M.S.