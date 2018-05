Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

die zwei Verletzten mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden © Weichselbraun Helmuth

Am 20. Mai lenkte ein 29-jähriger Österreicher seinen PKW in alkoholisiertem Zustand in Lienz auf der Nußdorferstraße stadtauswärts. Er geriet aus unbekannter Ursache ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten PKW. Im Fahrzeug saßen ein 65-Jähriger und eine 61-Jährige, beide österreichische Staatsangehörige, um sich die Osttiroler Oldtimerrundfahrt anzusehen. Durch die Wucht des Anpralles wurde der PKW mit den beiden Insassen gegen eine Hecke geschleudert und total beschädigt.