Beim diesjährigen International Dance Contest (IDC) in Klagenfurt stellten die Team A Dancers aus Lienz eindrucksvoll unter Beweis, dass sie zur absoluten Spitze gehören. In einem hochkarätigen Teilnehmerfeld von insgesamt 700 Tänzerinnen und Tänzern aus Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien präsentierte sich die Lienzer Formation unter der Leitung von Trainer und Choreograf Bernhard Warscher in Topform. Mit einer Delegation von 40 Tänzerinnen und insgesamt 19 verschiedenen Tänzen war das Team angereist – und die Bilanz könnte kaum beeindruckender sein. Die Team A Dancers dominierten viele Kategorien und konnten insgesamt 16 Podestplätze mit nach Osttirol nehmen: zehnmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze.

Alina Kerstein mit Tagesbestleistung

Doch der Medaillenspiegel war nicht das einzige Highlight: Aufgrund der herausragenden Punktewertung in allen gezeigten Darbietungen lösten alle 19 Tänze das begehrte Ticket für die Weltmeisterschaft in Budapest. Ein historischer Erfolg, der die konstante Qualität der gesamten Gruppe widerspiegelt. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorgte Alina Kerstein. In ihrem Stepp-Solo überzeugte sie die internationale Fachjury auf ganzer Linie und sicherte sich unfassbare 99 von 120 möglichen Punkten.

Damit gehörte sie zu den absoluten Top-Performerinnen des gesamten Wettbewerbs-Wochenendes. „Ich bin unglaublich stolz auf jeden einzelnen. Jede Leistung auf der Bühne war Weltklasse“, zeigt sich die Vereinsführung sichtlich bewegt. Ein großer Dank gilt dabei nicht nur den Tänzerinnen und dem Trainer-Team, sondern auch allen Helfern und Unterstützern im Hintergrund, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Mit diesen Erfolgen geht es für die Team A Dancers nun in die Vorbereitung für Europameisterschaft in Klagenfurt, die dieses Wochenende über die Bühne gehen wird.