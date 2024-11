Angehende Verwaltungsassistentinnen und -assistenten sowie Straßenerhaltungsfachleute im Bezirk Lienz gesucht: Als einer der größten und vielseitigsten Arbeitgeber Westösterreichs bietet das Land Tirol jungen Menschen eine breite Palette an Ausbildungsangeboten – und das mit langfristiger Perspektive. Der Landesdienst ermöglicht Jungtalenten Einblicke in verschiedenste Bereiche der Verwaltung und öffnet mit modernsten Ausbildungsstandards und individueller Förderung die Tür zu einer sicheren beruflichen Zukunft. Für das kommende Lehrjahr sind im Landesdienst Lehrstellen in Bereichen wie Verwaltung, Handwerk, Gastronomie oder Bautechnik offen. Bewerbungen unter www.tirol.gv.at/karriere sind jederzeit willkommen.

„In Tirol gibt es zahlreiche tolle Lehrlingsbetriebe. Auch das Land Tirol will junge Menschen ausbilden und bei ihrer Berufslaufbahn unterstützen. Denn unsere Lehrlinge sind Garanten für eine moderne Tiroler Landesverwaltung. Die Förderung junger Talente ist ein wichtiger Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Die vielfältigen Lehrberufe im Landesdienst ermöglichen eine praxisorientierte duale Ausbildung und tragen dazu bei, den öffentlichen Dienst zukunftsfit zu machen“, betont Landeshauptmann und Personalreferent Anton Mattle und verweist auf die mehr als 20 angebotenen Lehrberufe. Derzeit beschäftigt das Land Tirol mehr als 80 Lehrlinge.

„Lehre mit Sport“

Wie lassen sich Spitzensport und eine solide Berufsausbildung vereinbaren? Das Land Tirol liefert mit der „Lehre mit Sport“ die Antwort: Die Lehrzeit wird um jene Zeit verlängert, welche die sportbegeisterten Jugendlichen für Trainings oder Wettkämpfe im Einsatz waren (maximal bis zu 18 Monate). Auf diese Weise unterstützt das Land Tirol den sportlichen Werdegang und ermöglicht es den ambitionierten Talenten, beides zu verwirklichen: Karriere und Leistungssport.