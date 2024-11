Ihre selbstspielende Ziehharmonika war Mariedl Nothdurfters ganzer Stolz. Als sie am 11. September im Krankenhaus Lienz ihren 84. Geburtstag im Kreis ihrer Familie gefeiert hat, wünschte sich die rüstige Gastwirtin, dass man ihr das Instrument bringen möge. Doch dieser Aufenthalt im Krankenhaus war nur kurz, Mariedl kehrte wieder heim auf den Gribelehof. Ende Oktober musste sie dann erneut in das Lienzer Spital. Es sollte ihr letzter Weg sein. Die Kräfte schwanden innerhalb weniger Tage, bis sie schließlich einschlief. „Alle Sünden sind dir vergeben, du darfst ruhig gehen“, hatte ihr der befreundete Lienzer Dekan Franz Troyer nach der Krankensalbung noch mit auf den Weg gegeben.

Das Leben ihrer Mama, der ältesten Tochter einer kinderreichen Landwirtschaft, beschreiben ihre Kinder Michael, Katharina und Margit als entbehrungsreich. Im Alter von 13 Jahren verließ Maria ihr Zuhause und verrichtete fortan auf einem anderen Bauernhof schwere Arbeit. Später nahm sie eine Stelle als Haushälterin bei einer Familie in der Schlossgasse an. In dieser Straße begegnete ihr häufig Michael Johann Nothdurfter vom Gribelehof. Er bot der jungen Frau eine Stelle als Kellnerin an. Sie willigte ein. Die beiden lernten sich besser kennen, verliebten sich und gründeten eine Familie. Und obwohl ihr Mann sie bereits vor drei Jahren für immer verlassen musste, träumte Mariedl immer noch von ihm. So tief waren die beiden ein Leben lang verbunden, und das über den Tod hinaus.

Feste hat die Familie immer gerne gefeiert

Die Gastwirtin vom Gribelehof war sehr bekannt und wurde für ihre Großzügigkeit weitum geschätzt. Sie bekochte und bewirtete die Gäste, und sie liebte es, die Leute zu unterhalten. Ihre drei Kinder hat sie zu Rechtschaffenheit und Selbstständigkeit erzogen. Die gute Seele des Gasthofes war stets sehr klar und direkt in ihren Aussagen. Feste hat die Familie immer groß gefeiert. „Blumen gibt man im Leben, weil am Grab sind sie vergeben“, hatte die Seniorchefin immer gesagt. Um Mariedl Nothdurfter trauern ihre drei Kinder, vier Enkelkinder und eine Urenkelin.