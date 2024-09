Jahrzehntelang war der Automobilclub ÖAMTC in der Tiroler Straße in Lienz angesiedelt. Weil das bestehende Gebäude nicht mehr den modernen Anforderungen entsprach, hat man sich für einen Neubau entschieden. Kurz vor Weihnachten 2021 erfolgte schließlich die Übersiedelung in den neuen Gebäudekomplex direkt an der B100 Drautal Straße in Nußdorf-Debant.

Um rund 1,45 Millionen Euro kaufte das Tiroler Familienunternehmen Gutmann GmbH die Immobilie der „Gelben Engel“ sowie das dazugehörige Grundstück. Seit Monaten wird nun fleißig gearbeitet. Denn hier entsteht ein Mobilitätsversorgungszentrum mit modernster Wasch-und Ladetechnik sowie einer Espressobar.

Statt die bestehende Struktur abzureißen, „haben wir uns im Sinne der Nachhaltigkeit dazu entschieden, auf dem Bestand aufzubauen und diesen innerstädtischen Ort aufzuwerten. Der verantwortungsvolle Umgang mit vorhandenen Ressourcen ist uns ein besonderes Anliegen und spiegelt unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft wider“, heißt es seitens des Familienunternehmens.

Das Schnellladesystem (Hypercharger), das von da emobil betrieben wird, hat eine Ladeleistung von 150 Kilowatt © da emobil

Inbetriebnahme ist noch heuer geplant

Der Waschpark wird zwei hocheffiziente 5-Sterne-Waschanlagen, überdachte Freiwaschplätze und mehrere Saugplätze für Kunden bieten. Ein besonderes Highlight ist die moderne Ladesäulentechnik. Mit sechs „da emobil“ Ladepunkten, darunter zwei Hypercharger-Ladesäulen mit 300 kW und einer Ladesäule mit 150 kW nach dem CCS-Standard, wird eine schnelle und effiziente Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge geboten. „da emobil“ wurde übrigens im Herbst 2017 als Tochterunternehmen von Gutmann und Fiegl+Spielberger gegründet und erweitert seitdem laufend ihr Netz.

Doch damit nicht genug. Geplant ist auch ein Espresso-Café mit vorgelagertem Gastgarten. Dieses soll künftig einen neuen urbanen Treffpunkt schaffen, der direkt an die fußläufigen Verkehrswege angebunden ist. Die Inbetriebnahme ist bereits für November/Dezember 2024 geplant. Und die Verantwortlichen von der Gutmann GmbH sind überzeugt, dass das „neue Mobilitätsversorgungszentrum einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in Lienz leisten wird“.