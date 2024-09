Die Stadtgemeinde Lienz engagiert sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung und den Klimaschutz. Seit 2021 läuft das „Baumpatenschaftsprojekt“, bei dem Bürgerinnen und Bürger einen finanziellen Beitrag für den Kauf und das Pflanzen von 110 Bäumen geleistet haben. Dies verdeutlicht die wachsende Bedeutung von Bäumen im urbanen Raum. Ein weiteres Lienzer Pilotprojekt am Egger-Lienz-Platz zielt darauf ab, auch in dicht bebauten Bereichen Bäume zu pflanzen.

Hierbei kommt das Prinzip der Schwammstadt zur Anwendung. Gemeinsam mit den Partnerstädten Bruneck (Südtirol) und Pieve di Cadore (Belluno) erprobt Lienz diese Methode, welche die Nutzung und Bindung von Regenwasser verbessert sowie der Hitzeentwicklung in der Stadt und in Ortskernen entgegenwirkt .Wie genau das Prinzip der Schwammstadt funktioniert, erklären Experten am 9. September um 18 Uhr im Ratsaal der Liebburg in Lienz. Die Wiener Landschaftsplaner Karl Grimm und Stefan Schmidt informieren Interessierte und stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.