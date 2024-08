Bei idealen Flugbedingungen und vor allem ohne Regen fand Anfang August der 4. Dolomitenpokal – erstmalig mit internationaler Ausschreibung - am Modellflugplatz in Lienz statt. 29 Teilnehmer aus Österreich und Deutschland beteiligten sich an diesem zweitägigen Seglerwettbewerb (Klasse F5L), darunter war sogar Junior-Vizeeuropameister Luca Brudermann, der heuer im Juli in einer ähnlichen Seglerklasse in Polen diesen Titel erfliegen konnte.