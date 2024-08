Bei den Arbeitslosenzahlen in Osttirol hat es im Juli einen Rumpler gemacht. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres ist sie um 21,7 Prozent angestiegen. Das ist höher als der Tirolschnitt der bei 18,6 Prozent liegt. In absoluten Zahlen haben 91 Personen ihren Job verloren. Gemeldet sind 510 Arbeitslose, davon 255 Männer und 255 Frauen. Stärker gestiegen ist die Arbeitslosigkeit bei den Männern mit 33,5 Prozent. Bei den Frauen betrug den Anstieg 11,8 Prozent. Betroffen sind die unter 25-Jährigen mit einem Zuwachs an Arbeitslosen von 22,8 Prozent. Bei den über 50-Jährigen ist ein Anstieg von 23,4 Prozent vermerkt und 20,10 Prozent sind es bei den 25- bis 50-Jährigen. 25,3 Prozent Steigerung gab es bei den Personen mit Vermittlungseinschränkungen, davon sine 15,4 Prozent anerkannte Behinderte. Unter anderem sind die Arbeitslosenzahlen auch im Tourismus gestiegen, aber auch in der Baubranche.