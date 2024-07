Am Mittwoch, dem 24. Juli war eine 61-jährige Niederländerin in Prägraten auf dem markierten Weg 26 in Richtung Eisseehütte unterwegs. Gegen 16 Uhr knickte die Frau mit dem rechten Fuß um und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Sie konnte die Hütte noch selbständig erreichen. Über Nacht verstärkten sich die Schmerzen, sodass der Hüttenwirt am nächsten Morgen den Notruf absetzte. Die 61-Jährige wurde von der Bergrettung Prägraten und dem Notarzthubschrauber C7 geborgen und ins Bundeskrankenhaus (BKH) Lienz geflogen. Die Wanderin konnte das Krankenhaus nach der ambulanten Behandlung wieder verlassen.