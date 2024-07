Artisten ziehen das Publikum in ihren Bann

Der zeitgenössische Zirkus zeigt in Lienz, welche haarstreubenden Geschichten er zu erzählen vermag. Die Jongleure „Firejokers“ laden am Donnerstag um 14 Uhr noch einmal zu einem Zirkusworkshop für die Kleinen und Kleinsten auf dem Ebnerfeld. Klicken Sie sich durch die Fotoserie und staunen Sie, was am Mittwoch los war....