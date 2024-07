Dass jemand den Holocaust, also die systematische Tötung von Juden im Dritten Reich, offiziell leugnet, ist eher selten. Doch am Montag stand ein 32-Jähriger wegen dieses Deliktes in Innsbruck vor einem Schwurgericht. Der Mann, der früher in Lienz gewohnt hat und nun in Kärnten lebt, hatte auf seinem eigenen Telegram-Kanal im August 2022 geschrieben: „Sagt nicht, die Juden haben den Holocaust verdient, denn den gab es nie! Es ist alles gelogen von vorne bis hinten! Adolf Hitler hat die Gaskammern nie in Betrieb gesetzt, weil sie nicht funktionierten! Vielleicht hätten sie es aber verdient. Wer weiß.“