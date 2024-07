Trotz der aktuellen Hitze sind Kühlgeräte momentan wenig gefragt. Wie insgesamt der Markt für Haushaltsgeräte eingebrochen ist. Bei Liebherr in Lienz will man daher bis zu 960 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Herbst in Kurzarbeit schicken. Ganz so einfach dürfte das allerdings nicht werden. Im Ö1 -„Journal um Acht“ am Freitag sagte die Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol, dass sich bei Vorgesprächen abgezeichnet habe, „dass die Chancen aus heutiger Sicht so sind, dass es eher negativ ausschaut, dass wir eine Kurzarbeit genehmigen“.