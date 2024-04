In der Chefetage der Firmengruppe Liebherr kann man sich die Hände reiben. Das Jahr 2023 konnte erneut mit einem Rekordumsatz von 14,042 Millionen Euro abgeschlossen werden. Liebherr legte beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich zu. Die Firmengruppe übertraf ihren bisherigen Umsatzrekord aus dem Jahr 2022 um gut 1,4 Millionen Euro. Der Umsatz mit Baumaschinen, das heißt Erdbewegungsmaschinen, Materialumschlagmaschinen, Spezialtiefbaumaschinen, Mobil- und Raupenkräne, Turmdrehkräne, Betontechnik und Mining, kletterte um 11,6 Prozent auf 9,5 Millionen Euro. In den Produktsegmenten Kühl- und Gefriergeräte, Komponenten und Hotels erzielte Liebherr einen Gesamtumsatz von 4,485 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 11,3 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Weltweit hat der Konzern 53.659 Mitarbeiter.