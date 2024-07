Moonlight Shopping

Donnerstag, 18. Juli, Lienzer Innenstadt, ab 18 Uhr.

Einkaufstimmung wie im Urlaub wird am Donnerstag in den Geschäftsstraßen und Gassen der Lienzer Innenstadt geboten. Abendliche Shoppingatmosphäre, kulinarische Genüsse und der einzigartige Flair in der großen Flaniermeile ist einen Besuch in der Altstadt wert.

Feuer am Asphalt

Donnerstag, 18. Juli bis Samstag, 20. Juli, Gaimberg/Lienz.

Über die Landesgrenzen hinaus berühmt ist das traditionelle Sportwagentreffen „Feuer am Asphalt“ organisiert von Hans Kellner und seinem Team. Das mehrtägige Event sorgt für Fahrspaß und unvergessliche Erlebnisse.

„ÜberMUT“

Donnerstag, 18. Juli, Kammerlanderhof in Thurn, 19.30 Uhr.

Die Musiker von Anras Brass feiern ihr 30-jähriges Bestehen und machen mit ihrer „ÜberMUT“-Tour 2024 Halt im Kammerlanderhof. Der musikalische Bogen des Ensembles spannt sich von echter Volksmusik über Hits und Evergreens bis hin zum gesungenen Rap. Das Publikum darf sich von der altbewährten Spielfreude und Authentizität des Septetts anstecken und von der musikalischen Vielfalt begeistern lassen.

Eintritt freiwillige Spenden.

Für einen unterhaltsamen Abend sorgen die sechs Bläser mit Schlagzeuger von Anras Brass © KK/Anras Brass

Platzkonzerte

Freitag, 19. Juli, Musikpavillon Kals, 20 Uhr, Abendkonzert mit der Musikkapelle St. Johann im Walde.

Freitag, 19. Juli, Musikpavillon Matrei, 20 Uhr, Platzkonzert mit der Musikkapelle Matrei.

Samstag, 20. Juli, Eisstadion Huben, 20 Uhr, Abendkonzert der Eisenbahner Stadtkapelle Lienz.

Samstag, 20. Juli, Pavillon Kartitsch, 20 Uhr, Abendkonzert der BMK Kartitsch.

Samstag, 20. Juli , Pavillon Innervillgraten, 20.15 Uhr, mit der Musikkapelle Innervillgraten.

Sonntag, 21. Juli, Hauptplatz Lienz, 19.30 Uhr, mit der Musikkapelle Bannberg.

„Der barmherzige Vater“

Freitag, 19. Juli, Kultursaal Obertilliach, 18 Uhr.

Im Rahmen der Musicaldays der „Kisi - God‘s singing Kids“ präsentieren die Kinder stolz ihr Erlerntes in der Aufführung des Musicals von Birgit Minichmayr „Der barmherzige Vater“. Der Eintritt ist frei - Spenden erbeten.

Für die Musicalaufführung am Freitag haben die Kinder in Obertilliach die ganze Woche fleißig geprobt © KK/Andreas Mitterdorfer

„Sonnengelb“

Freitag, 19. Juli, Pichler Hof in der Lienzer Mühlgasse 8, ganztägig.

In der Ausstellung des Osttiroler Künstler Hans Salcher gibt er Einblicke in die Schlichtheit und lädt zum Kunstatmen in der Sonnenstadt ein.

„Farbräume“

Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juli, Kammerlander Hof in Thurn, jeweils von 17 bis 19 Uhr.

Unter dem Titel „Farbräume“ stellt Bernd Hanser im Kammerlander Hof seine neuen Aquarell- und Acrylbilder aus. Seine großformatigen Aquarelle entstehen ausschließlich plein air vor der Natur - abstrakt expressiv hingegen sind seine Acrylbilder.

Bernd Hanser stellt in Thurn seine Werke aus © KK/Veranstalter

5. Turmlauf

Samstag, 20. Juli, Burg Heinfels/Punbrugge,17 Uhr.

Zum fünften Mal stellen sich Sprinter der Heraussforderung 1100 Meter, 265 Stufen und 140 Höhenmeter in Bestzeit zu bewältigen. Gestartet wird um 17 Uhr bei der Punbrugge, das Ziel ist die letzte Ebene des Berfrieds.

Zuvor um 15 Uhr starten junge Sprinter beim Besucherparkplatz Nord zum Kinderlauf. Zwischen den einzelnen Bewerben sorgen die „Dresch-Flegel“ aus Wattens mit Schaukämpfen für ritterliche Stimmung. Ab 20 Uhr steigt im Innenhof der Burg die After.-Race.Party.

Info gibt es unter www.burg-heinfels.com

Spektakuläre Laufveranstaltung in Heinfels © © Florian Wiedemayr

Picknick im Park

Samstag, 20. Juli, Pfarrkirche Debant, 19.30 Uhr.

Das Sommernachtskonzert der Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant unter der Leitung von Kapellmeister Roman Possenig findet am Samstag im Pfarrpark Debant statt. Es gibt keinen Ausschank in gewohnter Form - Konzertbesucher nehmen kurzerhand Speisen und Getränke selber mit, suchen sich im Veranstaltungsgelände ein gemütliches Plätzchen und genießen beim „Picknicken“ das Konzert.

Picknick im Park musikalisch untermalt von der Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant © KK/Veranstalter

62. Bataillonsschützenfest

Samstag, 20. Juli, Gemeindegebiet St. Johann im Walde, ab 16 Uhr.

Ein umfangreiches Programm wird am Samstag in der Gemeinde St. Johann geboten. Die Feierlichkeiten beginnen um 16 Uhr mit Salutschüssen, Begrüßung und der Feldmesse. Ab 19.15 Uhr führt der Festumzug mit den rund 18 Formationen durch das Dorf. Im Festzelt sorgen die Musikkapellen St. Johann und Schlaiten für musikalische Unterhaltung. Im Anschluss spielt die Band „Höllawind“ aus dem Zillertal auf.

Die Schützenkompanie St. Johann im Walde lädt zum Bataillonsfest © KK/Veranstalter

Familiensonntag

Das Ferienprogramm auf Schloss Bruck: Spielen, malen, basteln und staunen mit der ganzen Familie.

Diesen Sonntag heißt es bei schönem Wetter „Krikel-Krakel-Kreativ“ - ein Klecks hier, ein Strich da und fertig ist das Kunstewerk.

Für Kinder ab 6 Jahren. Anmeldungen erbeten unter (04852) 62580-83 oder auf museum@stadtlienz.at.

Künstlerisch austoben können sich Kinder am Sonntag auf Schloss Bruck © MARKUS MAYR

Cardinal Points Ensemble

Sonntag, 21. Juli, Vitalpinum Assling, 18.30 Uhr.

Die fünf aus Nord-, Ost- und Südtirol stammenden Musiker bilden das Ensemble Cardinal Points, was auf Deutsch mit Himmelsrichtungen übersetzt werden kann. Inspiriert von der Klangvielfalt der Alten Musik präsentieren sie ein abwechslungsreiches Programm von der Renaissance bis zum Barock.

Eintritt freiwillige Spende.