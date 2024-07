Wer holt sich bei der heurigen „Spitzenplatz-Wahl“ der Kleinen Zeitung den Titel? 13 Osttiroler Wirtinnen und Wirte sind im Rennen und buhlen um die Stimmen der Leserinnen und Leser. Doch die Zeit rinnt – nur mehr eine Woche lang, bis zum 24. Juli, kann für die Favoritin oder den Favorit abgestimmt werden. Die Stimmvergabe ist per Online-Voting möglich, zudem liegen in den Gasthäusern Unterschriftenlisten auf.

Unveränderte Top fünf

Der aktuelle Zwischenstand zeigt, dass sich in der Top fünf nichts verändert hat: Am stimmenstärksten sind weiterhin die Speikbodenhütte von Thorsten Heinl und Silke Wachter in Sankt Veit in Defereggen, das Kalser Tauernhaus von Daniel Gliber in Kals, der Braugasthof Glocknerblick von Elisabeth Rogl in Kals, der Alpengasthof Pichler von Manuel Pichler in St. Veit in Defereggen und die Zunigalm von Sarah Reiner und ihrer Schwiegermutter Maria in Matrei.

Doch der Vorsprung zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten ist nicht groß, nur wenige Stimmen liegen zwischen ihnen. Noch ist also nichts entschieden und auch die hinteren Plätze könnten sich noch bis an die Spitze kämpfen.