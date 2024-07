Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Jagd auf Bestzeiten geben. Auf der anspruchsvollen Kurzdistanz siegte im Vorjahr Julian Clemens, der sich mit einer Zeit von 6:14,5 den Tagessieg sicherte. Mit einer Fabelzeit von 7:31,4 dominierte Fabiola Fortschegger 2023 die Klasse Jugend weiblich und war damit auch die Schnellste bei den Damen. Für den Turmlauf 2024 hat Julius Ott, der deutsche Berglaufweltmeister von 2022, seine Teilnahme ebenso zugesagt wie der Berglaufspezialist Wendelin Mörtendorfer vom LTV Köflach (Steiermark).

Die Sprinter haben eine Strecke von 1,1 Kilometern, 140 Höhenmetern und 265 Stufen zu bewältigen. Der Lauf richtet sich aber nicht nur an Spezialisten: Damit möglichst viele mitmachen können, gibt es eine Hobbyklasse sowie einen Kinder- und Staffellauf.

265 Stufen sind im Endspurt zu bewältigen © KK/Florian Wiedemayr

Zwischen den einzelnen Bewerben sorgen die „Dresch-Flegel“ aus Wattens mit Ritterschaukämpfen in voller Rüstung für eindrucksvolle Bilder, nach der Siegerehrung wird zur After-Race-Party im Innenhof der Burg geladen. „Wir freuen uns schon jetzt auf ein tolles Rennen mit vielen Teilnehmern in dieser einzigartigen Kulisse der Burg“, freut sich Peter-Paul Kofler vom Veranstalter, dem Brauchtumsverein Strassen. Start des Kinderlaufs ist um 15 Uhr am Besucherparkplatz Nord, der Hauptbewerb beginnt um 17 Uhr bei der „Punbrugge“. Infos und Anmeldung unter www.burg-heinfels.com.