Rockmesse

Freitag, 12. Juli, Rainer Platzl Sillian, 19 Uhr.

Die Rockmesse wird von der Dekanatsjugend Sillian veranstaltet und ist eine Kombination aus Glauben und Rockmusik. Sie bringt frischen Wind in die traditionelle Form des Gottesdienstes und wird dieses Jahr von Diözesanjugendseelsorger Peter Rinderer zelebriert. Unter dem Motto #TeamJesus kann die Rockmesse unter freiem Himmel und mit der Atmosphäre eines Sommerabends erlebt werden. Musikalisch wird die Messe von „Be‘u:lah“ gestaltet.

Nach der Rockmesse geht es direkt weiter mit einem Sommerfest. Die junge Nachwuchsband „The Dukes“ sorgen mit einem Repertoire aus Coversongs und Klassikern aus Pop und Rock für gute Stimmung.

Neben musikalischen Leckerbissen wird von den Mitgliedern der Jungbauernschaft/Landjugend Sillian bestens für den kulinarischen Genuss gesorgt.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Kulturzentrum statt.

Fanmeile

Bis Sonntag, 14. Juli, Tennishalle Debant.

Drei Termine stehen bei dieser Fußball-Europameisterschaft noch an. Die Spiele werden in der Tennishalle live übertragen. Es gibt Kinderprogramm und reichlich Speis und Trank.

Platzkonzerte

Mittwoch,10. Juli, Hauptplatz Lienz, 19.30 Uhr, mit der Musikkapelle Oberlienz

Freitag, 12. Juli, Hauptplatz Lienz, 19.30 Uhr, mit R.E.T. Brass Band.

Sonntag, 14. Juli, Hauptplatz Lienz, 19.30 Uhr, mit der Musikkapelle Schlaiten.

Suntowner in Concert

Dienstag, 9. Juli, oberer Hauptplatz in Lienz, 18.30 Uhr.

Die beliebten Dienstagskonzerte auf dem Lienzer Hauptplatz bereiten wieder Musikgenuss und Urlaubsflair. Begonnen wird jeweils um 18.30 Uhr und enden spätestens um 22 Uhr. Den Anfang macht wohl die bekannteste heimische Coverband mit dem passenden Namen für den Auftakt: Suntown Music.

Mit Songs von Toto, Phil Collins, Tina Turner und mehr werden Besucher von Suntown Music verwöhnt © KK/Suntown Music

Open-Air- Konzert mit Saltbrennt

Mittwoch, 10. Juli, Innenhof Schloss Bruck Lienz, 20 Uhr.

Saltbrennt bedeutet „selbstgebrannt“ und bezeichnet im Tiroler Oberland eigenhändig destillierte Spirituosen. Saltbrennt ist aber auch eine Band mit Wurzeln in Westösterreich, die sich aus Blues, Funk und Volksweisen ihre ganz persönlichen Delikatessen extrahieren und zu einem musikalischen Mischgetränk fusionieren. Das Quartett steht für selbstgemachte Musik, verfeinert mit verschiedensten Genre-Aromen und einem Hauch Männergesangsverein. Die Musiker versuchen dabei stets, den Wurzeln des ehrlichen, einzig wahren Blues treu zu bleiben. Neugierig geworden - zu erleben im Innenhof des Museum Schloss Bruck.

Bei ungünstiger Wetterprognose wird in den Saal des Gymnasiums Lienz ausgewichen. Die Entscheidung wird am Veranstaltungstag ganztägig über Tonband: Tel. (04852) 600 306 und auf der Stadtkultur-Website bekannt gegeben.

Open Air Konzert mit „Saltbrennt“ auf Schloss Bruck © KK/Florian Augustus

„Farbräume“

Donnerstag, 11. Juli, Kammerlander Hof in Thurn, 19 Uhr.

Unter dem Titel „Farbräume“ stellt Bernd Hanser im Kammerlander Hof seine neuen Aquarell- und Acrylbilder aus. Seine großformatigen Aquarelle entstehen ausschließlich plein air vor der Natur - abstrakt expressiv hingegen sind seine Acrylbilder.

Unter den Besuchern der Vernissage wird ein Aquarellbild verlost.

Öffnungszeiten:

12. bis 14. und 19. bis 21. Juli, jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Bernd Hanser stellt in Thurn seine Werke aus © KK/Veranstalter

Circus Frankello

Bis Montag, 15. Juli, Ebnerfeld bei Tennishalle/Lienz.

Spannung, Spaß und gute Laune verspricht das neue Programm des Circus Frankello.

„Laut:los“

Freitag, 12. Juli, Burg Heinfels, 20 Uhr.

Vorarlberg trifft Wien in Heinfels! Einst ist Philipp Lingg „vo Mello bis ge Schoppernou“ gelaufen, jetzt spielt der kongeniale Sänger und Multiinstrumentalist aus dem Bregenzerwald gemeinsam mit Christoph Mateka aus Wien erstmals auf Burg Heinfels.

Die zwei Musiker interpretieren, was ihnen gefällt. Es gibt keinen fixen Show-Ablauf, die eigene Tagesverfassung sowie die Stimmung im Publikum tragen dazu bei, was passiert und sorgen so für ein einzigartiges Konzerterlebnis.

Tikets sind online unter Burg Heinfels buchbar.

Konzertabend mit „Laut:los“ alias Christopher Mateka und Phillip Lingg © KK/Lautlos

Osttirol deluxe

Freitag, 12. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 12 Uhr.

Osttirols Spitzenköche präsentieren, flankiert von namhaften Gastköchen aus ganz Österreich, ihre sommerlichen Kreationen am Hauptplatz von Lienz. Sie servieren fünf Wochen lang aus den Genusspavillons ausgezeichnete Gerichte aus regionalen Produkten und verbinden damit Regionalität mit raffinierten kulinarischen Kompositionen.

Für Information und Reservierungen steht Servicechefin Waltraud Sander unter 0677-617 485 23 zur Verfügung.

Öffnungszeiten:

12. Juli bis 17. August von 12 bis 20 Uhr.

Sonntag ist Ruhetag

In den Genusspavillons am Hauptplatz wird kulinarische Sommerfrische von Spitzenköchen serviert © KK/Stadt Lienz/Studio20four

Monatliche Wallfahrt

Samstag, 13. Juli, Pfarrhaus in Lavant, 19 Uhr.

Von Juni bis Oktober wird einmal im Monat zur Wallfahrt nach Maria Lavant geladen. Treffpunkt ist jeweils um 19 Uhr beim Pfarrhaus. Auf dem Weg zur Kirche wird gemeinsam gebetet und anschließend der Wahlfahrtgottesdienst gefeiert. Die Gestaltung im Juli wird vom Seelsorgeraum Lienz Süd übernommen.

BigBandBrunch

Samstag, 13. Juli, Johannesplatz in Lienz, 10 Uhr.

Es ist wieder Zeit für den legendären Jazzbrunch am Lienzer Johannesplatz. Die BigBand Jazzwecan belebt seit 2012 die Jazz- und Bluesszene in Osttirol. Zuhörer werden in eine Klangwelt quer durch verschiedenste Stilrichtungen der BigBand Geschichte, von den frühen 1930ern bis in die Gegenwart entführt. Mit Groove, Swing und heiße Latinorhythmen bei entspannten Atmosphäre, einem Kaffee oder Sommerspritzer kommt Summerfeeling auf.

Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.

Jazzbrunch in Lienz mit „Jazzwecan“ © KK/BigBand

Tag der offenen Tür

Samstag, 13. Juli, Wichtelpark Sillian, 12 bis 18 Uhr.

Ab 12 Uhr wird im Wichtelpark Live Musik von Albert aus Tirol, Gratisnutzung der Wichtel-Golfanlage, des Waldwichtelweges inklusive Popcorn, Familienyoga und Slackline-Schnupperkurse geboten. Um 13.30 Uhr findet die Eröffnung und Segnung der neuen Anlagen statt. Freier Eintritt.

Mit Segen fährt sichs leichter

Sonntag, 14. Juli, Heilige Familie Lienz, 10 Uhr.

„Kim lei“ mit jeglichen fahrbaren Untersätzen in den Süden von Lienz. Bei der Fahrzeugsegnung ist alles, was Räder hat, herzlich willkommen. Für Musik sorgen die „Kids im Süden der Stadt“. Im Anschluss wird zur Agape geladen.

Familiensonntag

Das Ferienprogramm auf Schloss Bruck: Spielen, malen, basteln und staunen mit der ganzen Familie.

Diesen Sonntag heißt es bei schönem Wetter „Die Spiele sind eröffnet!“. Bei schlechtem Wetter wird beim Workshop „Es war einmal - war das wirklich?“ das Schloss erkundet.

Für Kinder ab 6 Jahren. Anmeldungen erbeten unter (04852) 62580-83 oder auf museum@stadtlienz.at.