Schon im November-Landtag 2023 hatte die Liste Fritz einen dringlichen Antrag gestellt, Osttirol drei Millionen Euro für die Erhaltung und Instandsetzung von Forstwegen zur Verfügung zu stellen. Wegen verschiedener Schadensereignisse und des Borkenkäferbefalls und der damit verbundenen intensiven Waldarbeiten seien diese Wege nämlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Dringlich empfand der überwiegende Teil der Abgeordneten das Problem damals nicht und der Antrag wurde an einen zuständigen Ausschuss „zur Bearbeitung“ verwiesen, wie das so schön heißt. Nach besagter „Bearbeitung“ kam eine Abänderung durch die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ heraus. Der Landtag wolle die Landesregierung auffordern, das Infrastrukturpaket für den ländlichen Raum, das 2024 ausläuft, neu aufzulegen. Die drei Millionen für Osttirol waren irgendwo in den letzten acht Monaten auf der Strecke geblieben.