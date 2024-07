Am 27. Juni fand die Verleihung der Facharbeiterbriefe an die Absolventen der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz (LLA) statt. Insgesamt 74 junge Damen und Herren erhielten ihre Dekrete und haben somit eine Berufsausbildung abgeschlossen. Nach einem Gottesdienst in der Herz Jesu Kirche in der Peggetz konnte Direktor Markus Einhauer zu diesem freudigen Ereignis zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Er gratulierte den Absolventen und wünschte ihnen für die Zukunft Freude, Kraft und Erfolg. 16 Schülerinnen des Schulschwerpunktes „Gesundheit und Soziales“ erhielten das Zusatzzertifikat zur Assistenzkraft in Kinderbetreuungseinrichtungen.