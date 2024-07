Tausende strömen zur Fanmeile Osttirol in Nußdorf-Debant

Die interessantesten Begegnungen der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden in der Tennishalle Nußdorf-Debant auf einer 30 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt. Vor Spielbeginn des Achtelfinal-Schlagers Türkei-Österreich heizte die Band „Steel Thunder“ die Stimmung an. Dutzende Freiwillige sind mit ihren gesamten Familien im Einsatz, damit die Tage und Abende mit Übertragungen jedes Mal aufs Neue zu einem großen Fest werden. Für die Jüngsten gibt es einen Kinderbereich mit Hupfburg. In der Halle bietet eine „Stadl-Lounge“ gehobene Bewirtung durch das gleichnamige Restaurant. An Ständen werden Speisen und Getränke ausgegeben. 2000 Besucher dürfen in Halle. Alle fiebern bereits den großen Endspielen entgegen. Klicken Sie sich durch die Fotoserie...