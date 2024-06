Sara De Blue aus Matrei ist musikalisch stets aktiv, sei es ihr wöchentlicher TV-Auftritt bei Servus TV (Sport & Talk im Hangar 7) oder im Studio. Die Sängerin arbeitet hart an ihrer Karriere, nun schwebt sie erneut auf Erfolgskurs und segelt mit Vollgas in ihr neues Italo-Deutsch-Pop-Schlager-Projekt, welches sie bei Universal Music veröffentlicht. Ihr Song „Bella Palermo“ landete gleich am ersten Tag auf Platz 1 der iTunes Charts (Alle Genres), hat bereits über 100.000 Aufrufe auf TikTok, auch wird der Song bereits in vielen Radiosendern gespielt. Im Sommer tritt sie bei zahlreichen Festivals und als erste Osttiroler Sängerin im Vorprogramm bei der ORF-Starnacht am Wörtersee, vor Christina Stürmer, Rainhard Fendrich und anderen auf.

Sie liebt es, sich immer wieder neu zu erfinden. Man kennt sie hauptsächlich als „Weihnachtsfee“, aber nun zeigt uns die „The Voice Of Germany“-Sängerin ihre Liebe zum Sommer und ihrem Lieblingsland Italien. „Momentan haben wir leider zu viele Regentage. Mit meinen neuen Italo-Songs möchte ich den Leuten ein positives, schönes Sommerfeeling schenken“. Nach ihrem Hit „Lasciati Andare“ mit Martin Locher, präsentiert sie ihre neuen Sommersongs im Italo-Pop Schlager-Stil: „Bella Palermo“ ist ein stimmungsvoller moderner Sommersong.

Bei ihren Auftritten trägt Sara De Blue Outfits, die mit Gemälden ihres Großvaters bedruckt sind © KK/Privat

Sara De Blue kocht dabei ihr eigenes Rezept: In diesem Song vermischt sie nicht nur ihre tirolerischen Elemente mit modernen Sounds und Beats, sondern taucht tief in die italienische Kultur ein und borgt sich für typische sizilianischen Sounds, Instrumente beziehungsweise Drums aus. Inspiriert hat sie nicht nur eine spannende Liebesgeschichte mit Herzschmerz in Palermo, sondern auch der bekannte Film „Der Pate“, welchen sie in „Bella Palermo“ zitiert.

Eine Ode an den Großvater

Für ihre Musikvideos konnte sie absolute Stargäste gewinnen: In „Bella Palermo“ ist auch Skistar Ivica Kostelic zu sehen. Zur sommerlichen Up-Tempo-Version erscheint auch eine romantische Acoustic-Duett-Version von „Bella Palermo“, gemeinsam mit dem Skistar, produziert von der Tiroler Filmfirma „Flowing Frames“. Extra um 4 Uhr morgens sind sie aufgestanden, um den Sonnenaufgang in Palermo zu drehen. Sara De Blue verspricht: „Es wird auf jeden Fall wieder ein sehr spannendes, lustiges und romantisches Musikvideo werden. Die Geschichte dazu: Ein typischer Italiener bricht mir das Herz, und Ivica wird mich dann am Ende trösten.“

Die Hauptmessage: So ist das Leben, aber das Leben geht weiter. „Ich liebe Italien, ich liebe es auf Italienisch und Deutsch zu singen, diese Kultur verfolgt und begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Mein leider verstorbener Opa Florian Köll war auch Maler und schuf viele Landschaftsbilder von Italien. Ich möchte ihm diese Songs widmen, deshalb ließ ich seine Bilder auf meine Stageoutfits drucken, somit ist er immer bei mir“, lässt die Sängerin wissen.