Ein 18-jähriger Österreicher war am 11. Juni gegen 15:50 Uhr gemeinsam mit einem 58-jährigen Österreicher bei einem Gebäude in Lienz mit Sanierungsarbeiten an der Heizungsanlage beschäftigt.

Während der 58-Jährige mit Installationsarbeiten am neuen Warmwasserboiler beschäftigt war, beabsichtigte der 18-Jährige den im Außenbereich der Mehrparteienwohnanlage gelegenen Kellerschacht zu schließen. Dazu begab sich der Mann in den ebenerdigen Außenbereich und öffnete dort die Schachtabdeckung, um die darunterliegenden Wellblechplatten und die Isolierung einzulegen.

Beim Hinabsteigen trat der 18-Jährige auf die lose Schallisolierung und stürzte anschließend ca. 3,7 Meter in die Tiefe. Dadurch zog sich der Mann schwere Verletzung im Kopf- und Beckenbereich zu.