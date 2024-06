Am 22. Mai soll einer Spaziergängerin am Nachmittag um 14.30 Uhr am Rundweg um den Alten Tristacher See die Aufnahme eines Wolfes gelungen sein, der am Weg innehält. „Ich habe die Fotografin ausfindig gemacht und das Foto von ihr zur Veröffentlichung bekommen“, erklärt die Tristacher Bäuerin und Landwirtschaftskammerrätin Brigitte Amort. Die Fotografin möchte selbst jedoch nicht öffentlich genannt werden.