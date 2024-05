Das größte und härteste Eintagesturnier im Bogensport, organisiert vom HSV Lienz Bogensport, fand beim Seminarzentrum Iselsberg statt. Unter dem Namen „L100“ (Lienz 100) bot das Turnier eine Plattform für außergewöhnliche physische und körperliche Leistungen im Bogensport. Die Herausforderung bestand darin, 100 3D-Tierattrappen über drei Parcours mit einer Gesamtlänge von 15 Kilometern und 1000 Höhenmetern in nur 12 Stunden zu bewältigen. Nach wochenlangen Vorbereitungen und intensiver Arbeit am Gelände starteten 300 Bogensportlerinnen und Bogensportler aus ganz Europa um 5.30 Uhr im Minutentakt in Vierergruppen in das Abenteuer L100.



Die Veranstaltung war hervorragend organisiert und das wechselhafte Wetter trug zu einem unvergesslichen, glücklicherweise unfallfreien Turniertag bei. Als die letzten Teilnehmer um 19:00 Uhr das Ziel erreichten, spiegelten ihre Gesichter eine Mischung aus Freude, Erleichterung, Anstrengung und gelegentlich auch Leid wider. Doch am Ende des Tages überwog die Freude bei allen Beteiligten.