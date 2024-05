„Es war ein Hochseilakt der Gefühle“, beschreibt Günther Hatz, Obmann der Ortsgruppe Nußdorf-Debant. Vor zehn Tagen waren noch keine 250 Anmeldungen für den 42. PVÖ Landeswandertag am 8. Juni in Nußdorf-Debant eingetroffen. Nach dem offiziellen Anmeldeschluss am 24. Mai waren es jedoch plötzlich 1150 Personen aus Nord-, Ost- und Südtirol sowie aus anderen österreichischen Bundesländern. Hatz: „Das hat alle unsere Erwartungen übertroffen“.

In der Regel kamen in den letzten Jahren bei den Landeswandetagen in Tirol über 800 Wanderfreudige. In Nußdorf-Debant ist aber noch nicht aller Tage Abend. „Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich noch vor Ort am 8. Juni bis 8.30 Uhr bei der Mehrzweckhalle Debant anzumelden“, sagt die Gesamtkoordinatorin Annelies Mutschlechner.

Auch motivierte „Senioren-Teams“ sind am Start

Was das Veranstalterteam besonders freut, sind die starken „Senioren-Teams“ aus Kufstein und Kitzbühel sowie eine stattliche Abordnung aus Natz-Schabs im Südtiroler Eisacktal. Mutschlechner bittet die Bevölkerung im Umfeld der Mehrzweckhalle in Debant sowie im Ortskern von Nußdorf um Verständnis: „An diesem Samstagvormittag werden sich ab 9 Uhr bis zu 800 Leute auf den zwei längeren fünf und acht Kilometer langen Routen auf den Weg machen und gehörig für Aufmerksamkeit beziehungsweise für Einschränkungen im Verkehrsablauf sorgen“.

Nachmeldungen sind noch unter der E-Mail Adresse annelies.hatz@gmail.com oder telefonisch unter 0699-11287565 möglich. Hatz: „Vielleicht knacken wir noch die 1200er Marke“.